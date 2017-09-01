«Рубин» не отпустил Сонга в «Бирмингем»

«Бирмингем Сити» не смог договориться с «Рубином» об аренде полузащитника Алекса Сонга, сообщает Sky Sports. Таким образом, сделка не состоится.
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года на правах свободного агента. До этого он играл в том числе за такие знаменитые клубы, как «Барселона» и лондонский «Арсенал».
В нынешнем сезоне РФПЛ Сонг принял участие в пяти матчах и забил один гол. «Бирмингем» выступает во второй по силе английской лиге, главным тренером команды является известный специалист Гарри Реднапп.
Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг близок к переходу в «Бирмингем»