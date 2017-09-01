Экс-нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев перешёл из «Трабзонспора» в «Карабах» на правах аренды, сообщает пресс-служба азербайджанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Последние полгода Шейдаев выступал в словацкой «Жилине», цвета которой должен был защищать до лета 2018 года, но «Трабзонспор» отозвал его из аренды несколько дней назад.
В активе 21-летнего уроженца Санкт-Петербурга шесть матчей за сборную Азербайджана. В текущем сезоне он провёл в общей сложности шесть игр за «Жилину», забив три гола.
«Карабах» арендовал Шейдаева у «Трабзонспора»
Фото: qarabagh.com
Внезапно: «Спартак» больше никого не купил. Как прошёл трансферный дедлайн
«Спартак» никого не купил, а ЦСКА даже не собирался — так прошёл последний день трансферного окна в России и Европе.