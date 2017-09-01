«Челси» купил Дринкуотера, «Лестер» осуществил рекордную продажу в истории клуба

О переходе полузащитника Дэниела Дринкуотера из «Лестер Сити» в «Челси» объявлено официально. Контракт 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан на пять лет.
По информации BBC, сумма трансфера составила £ 35 млн (€ 38 млн). Это рекордная продажа в истории «Лестера». Ранее таковой являлась сделка по Н'Голо Канте, за которого клуб получил от «Челси» £ 32 млн летом 2016 года.
Дринкуотер перешёл в «Лестер» в 2012 году из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он принял участие в составе «Лестера» в 218 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.
Дринкуотер стал шестым новичком «Челси» в летнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко, Альваро Мората и Давиде Дзаппакоста.
Фотографию Дринкуотера после подписания контракта с «Челси» можно посмотреть в «Инстаграме».