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«Челси» купил Дринкуотера, «Лестер» осуществил рекордную продажу в истории клуба

1 сентября 2017, пятница. 03:47 Футбол

О переходе полузащитника Дэниела Дринкуотера из «Лестер Сити» в «Челси» объявлено официально. Контракт 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан на пять лет.

По информации BBC, сумма трансфера составила £ 35 млн (€ 38 млн). Это рекордная продажа в истории «Лестера». Ранее таковой являлась сделка по Н'Голо Канте, за которого клуб получил от «Челси» £ 32 млн летом 2016 года.

Дринкуотер перешёл в «Лестер» в 2012 году из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он принял участие в составе «Лестера» в 218 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.

Дринкуотер стал шестым новичком «Челси» в летнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко, Альваро Мората и Давиде Дзаппакоста.

Фотографию Дринкуотера после подписания контракта с «Челси» можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Челси Дэниел Дринкуотер Трансферы Фото
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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