Сборная Чили крупно проиграла Парагваю в квалификации ЧМ-2018

Чилийцы потерпели поражение от парагвайцев со счётом 0:3 в матче 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого состоится в России.
Счёт во встрече был открыт на 24-й минуте полузащитником чилийцев Артуро Видалем, отправившим мяч в свои ворота. Во втором тайме хавбек парагвайцев Виктор Касерес удвоил преимущество своей команды на 55-й минуте, а на 3-й компенсированной минуте второго тайма полузащитник Ричард Ортис установил окончательные цифры на табло.
На данный момент у чилийцев 23 очка, и они занимают 4-е место в таблице, а парагвайцы набрали 21 балл и поднялись на 6-ю строчку.
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