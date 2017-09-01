Уругвай и Аргентина разошлись миром в отборочном матче ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Аргентины не сумели выявить победителя в матче 15-го тура квалификации чемпионата мира 2018 года, который состоялся в Монтевидео.
Матч проходил в упорной борьбе, но без большого количества опасных моментов. В сумме футболисты обеих команд получили пять предупреждений, но так и не сумели взломать оборону друг друга. Теперь уругвайцы с 23 очками занимают четвёртое место в таблице турнира, а аргентинцы с таким же количеством баллов находятся одной строчкой ниже.
Бразильцы, уже обеспечившие себе участие в финальной части ЧМ-2018, сыграют со сборной Эквадора, ещё не утратившей шансов на поездку в Россию.