Адвокат: французы оказались слишком сильны для сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат поделился впечатлениями от гостевого матча квалификации ЧМ-2018 с национальной командой Франции, завершившегося поражением голландских футболистов со счётом 0:4.
«У нас не было шансов в матче со столь сильной сборной Франции. Наверное, в первом тайме нам ещё удавалось противостоять французам, но в целом мы не смогли провести хороший матч. Соперник был слишком силён для нас и победил заслуженно.
Наша судьба всё ещё в наших руках. Если мы выиграем оставшиеся три матча, то займём второе место в группе», — цитирует Адвоката AFP.
Турнирное положение в группе А после 7 матчей: 1. Франция — 16 очков; 2. Швеция — 13; 3. Болгария — 12; 4. Нидерланды — 10; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 4.
Голландцам осталось сыграть дома с Болгарией и Швецией, а также в гостях с Беларусью.