Суарес и Месси провели акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси провели акцию в поддержку совместной заявки Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030 перед матчем между этими командами в 15-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.
Футболисты надели футболки с числами 20 и 30 соответственно. Идея акции принадлежит президенту ассоциации футбола Уругвая Вильмару Вальдесу.
Матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной состоялся 1 сентября и завершился нулевой ничьей.
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Уругвай и Аргентина разошлись миром в отборочном матче ЧМ-2018