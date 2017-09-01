Бразилия обыграла Эквадор благодаря голам Паулиньо и Коутиньо

Бразильцы одержали победу над сборной Эквадора со счётом 2:0 в матче 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
Пентакампеоны неустанно атаковали, но смогли открыть счёт в матче лишь на 69-й минуте благодаря усилиям новобранца «Барселоны» Паулиньо. На 76-й минуте игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого каталонская команда безуспешно пытается заполучить, удвоил преимущество хозяев поля, тем самым установив окончательный счёт на табло.
Бразильцы уже давно обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2018. На данный момент у команды Тите 36 очков, а ближайший преследователь – сборная Чили – имеет в своём активе 25 баллов.