Эберт: чувствовал себя в «Спартаке» и в Испании отлично

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Райо Вальекано» Патрик Эберт в данный момент не имеет соглашения ни с одной командой и тренируется в Германии индивидуально. 30-летний футболист подчеркнул, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.
«Я уже более трёх недель тренируюсь в Берлине. Так как я берлинец, то было ясно, что буду тренироваться в этом городе. Могу сказать, что «Герта» — клуб, который живёт у меня в сердце. Что же касается того, почему у меня нет команды, то нужно знать, что я почти два года был травмирован. В этот период руководство «Райо Вальекано» вело себя по отношению ко мне очень корректно. В данный момент есть клубы, интересующиеся мной, но я ищу такой, в котором мог бы чувстовать себя действительно своим. Могу поиграть и за рубежом. В «Спартаке» и в Испании чувствовал себя отлично. Ведь очень интересно знакомиться с другими языками и культурой. Так что против выступления за границей ничего не имею», — цитирует Эберта Bild.
Эберт защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2015 год. За «Герту» он играл с 2006 по 2012 год.