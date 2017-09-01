«Челси» и «Атлетико» 1 сентября продолжат переговоры по трансферу Косты

«Челси» и «Атлетико» ещё раз попробуют договориться о трансфере нападающего Диего Косты и проведут переговоры 1 сентября, накануне закрытия трансферного окна в Испании, сообщает Sky Sports.
Ранее мятежный футболист отказался возвращаться в Лондон из Бразилии, ожидая решения клубов. «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки, Коста был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс. (около € 330 тыс.), а если Диего продолжит игнорировать требование «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн. Англичане могут получить за Косту € 45 млн и € 10 млн возможных бонусов в зависимости от спортивных успехов форварда.