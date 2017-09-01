Сампаоли: не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал выездной матч отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Уругвая. Командам так и не удалось открыть счёт.
«Нам была необходима победа, если принять во внимание ситуацию в турнирной таблице. У нас была сложная задача в борьбе с противником, который постарался закрыть все пути к своим воротам. Мы не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам. От матча у нас остался горький привкус, поскольку мы надеялись на победу. Теперь нам нужно побеждать Венесуэлу», — приводит слова Сампаоли Ole.
По итогам 15 туров Аргентина с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Уругвайцы с 24 очками на 3-м месте.
Уругвай и Аргентина разошлись миром в отборочном матче ЧМ-2018