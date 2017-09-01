Хаби Алонсо: несомненно, «Реал» — образец для подражания для всех в мире

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо не сомневается в том, что в данный момент «сливочным» нет равных в мире по качеству игры. Алонсо считает, что подопечные Зинедина Зидана превосходят «Барселону».
«Несомненно, «Реал» — образец для подражания для всех в мире. Он является образцовой командой во всех смыслах, если обратить внимание на выступление «Реала» в последние четыре года. Не исключается, что они будут играть так ещё несколько лет. Есть в этом большая заслуга Зидана. Особенно это касается того, как он управляет командой и как добился того, чтобы все всегда играли с полной отдачей», — цитирует Алонсо Marca.
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