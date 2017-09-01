Наставник «Шальке-04»: своими словами не хотел обидеть Хёведеса

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско ответил бывшему защитнику команды Бенедикту Хёведесу, перешедшему на правах аренды в туринский «Ювентус». Тедеско ранее сказал, что не следует останавливать того, кто покидает клуб. На это Хёведес ответил, что футболиста можно остановить, если есть желание.
«Моя фраза относилась не к данной ситуации, я высказал эту мысль применительно ко всем игрокам, желающим менять клубную прописку. Я этим никоим образом не хотел обидеть Бенедикта. Меня беспокоит то, что мои слова были интерпретированы неправильно. С самого начала у нас с Хёведесом были открытые, прозрачные отношения», — приводит слова Тедеско Sport Bild.
Перед стартом нынешнего сезона Тедеско лишил Хёведеса капитанской повязки, после чего игрок стал думать о переходе в другой клуб.