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Экс-наставник «Эспаньола»: Асенсио вернёт испанскому футболу эру Хави и Иньесты

1 сентября 2017, пятница. 08:35 Футбол

Бывший главный тренер «Эспаньола» Серхио Гонсалес, возглавляющий ныне сборную Каталонии, не сомневается в том, что полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Испании Марко Асенсио ждёт блестящее будущее. Гонсалес знает 21-летнего футболиста не понаслышке, так как работал с ним в «Эспаньоле».

«Признаюсь, что был уверен в том, что Асенсио достигнет такого уровня. Но меня удивила скорость, с которой он сделал это. Полагал, что всё это в его исполнении мы увидим года через два. В данный момент он на уровне лучших футболистов мира, не больше и не меньше. Асенсио вернёт испанскому футболу эру Хави и Иньесты», — цитирует Гонсалеса AS.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Реал Мадрид Андрес Иньеста Марко Асенсио Хави
Новости. Футбол
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