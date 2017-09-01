Экс-наставник «Эспаньола»: Асенсио вернёт испанскому футболу эру Хави и Иньесты

Бывший главный тренер «Эспаньола» Серхио Гонсалес, возглавляющий ныне сборную Каталонии, не сомневается в том, что полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Испании Марко Асенсио ждёт блестящее будущее. Гонсалес знает 21-летнего футболиста не понаслышке, так как работал с ним в «Эспаньоле».
«Признаюсь, что был уверен в том, что Асенсио достигнет такого уровня. Но меня удивила скорость, с которой он сделал это. Полагал, что всё это в его исполнении мы увидим года через два. В данный момент он на уровне лучших футболистов мира, не больше и не меньше. Асенсио вернёт испанскому футболу эру Хави и Иньесты», — цитирует Гонсалеса AS.
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