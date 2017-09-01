«Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» только по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может надеяться на совместную работу с полузащитником «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не ранее сезона-2018/19, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, об этом сообщило руководство мерсисайдцев. «Ливерпуль» готов уже сейчас оформить сделку перехода игрока в стан каталонцев, однако бразилец сможет играть за «Барселону» лишь после чемпионата мира 2018 года. Тем не менее футболист и сине-гранатовые не сдаются и надеются уговорить английский гранд согласиться выставить Коутиньо на трансфер. В летнее трансферное окно испанские клубы имеют право регистрировать новых футболистов до 1 сентября включительно.
Ранее некоторые британские СМИ сообщали, что Коутиньо перейдёт в «Барселону» 31 августа.