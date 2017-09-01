Тьяго Алькантара: давайте позволим Асенсио наслаждаться футболом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара призвал болельщиков и СМИ не оказывать давления на хавбека мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио. Алькантара считает, что чрезмерная похвала может навредить 21-летнему футболисту. Уже многие предрекают, что в будущем Асенсио выиграет «Золотой мяч».
«Давайте позволим Асенсио наслаждаться футболом, не оказывая на него давления. Это футболист, который отлично проявляет себя ещё со времён выступления в «Мальорке». Теперь он играет так же и в «Реале». Получаешь большое наслаждение, следя за его действиями на поле», — цитирует Алькантару Mundo Deportivo.
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