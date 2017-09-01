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Налдо: Тедеско видел, что Хёведес часто получает травмы

1 сентября 2017, пятница. 09:24 Футбол

Футболист «Шальке-04» Налдо выступил в защиту главного тренера команды Доменико Тедеско в контексте последних событий, связанных с защитником Бенедиктом Хёведесом. Тедеско перед стартом текущего сезона лишил чемпиона мира 2014 года капитанской повязки, после чего Хёведес перешёл на правах аренды в туринский «Ювентус». Затем Тедеско сказал, что желающего перейти в другой клуб игрока останавливать не следует. Хёведес на это ответил, что футболиста можно остановить, если есть на то желание.

«Конечно, нелегко, когда тебя лишают капитанской повязки. Но такова жизнь, ничего не поделаешь. Тедеско – новый тренер, который видел, что Хёведес часто получает травмы. Этим и было обусловлено его решение», — цитирует Налдо T-Online.

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Источник: T-Online Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Ювентус Бенедикт Хёведес Налдо Апаресидо Родригес
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