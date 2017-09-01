Лемар: я счастлив в «Монако» и хочу провести здесь хороший сезон

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Тома Лемар, который во время летнего трансферного окна мог перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль», признался, что счастлив в своей нынешней команде. Монегаски согласились продать 21-летнего футболиста «канонирам» за почти € 100 млн, но сам игрок отказался.
«Я игрок «Монако», и здесь я счастлив. Теперь я хочу провести хороший сезон с моим клубом и попытаться добиться прогресса в своей карьере.
Что касается матча с Нидерландами в составе сборной Франции, я готовился как обычно. Не терял голову на фоне слухов. Я был сосредоточен на игре, это всё, что имеет значение», — сказал Лемар в эфире Canal +.
Накануне сборная Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года разгромила Нидерланды (4:0), а Лемар оформил дубль.