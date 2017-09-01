Суарес избежал повреждения в матче с Аргентиной

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес избежал повреждения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной (0:0). Футболист появился на поле в стартовом составе, а на 83-й минуте был заменён.
«Мы набрали важные очки и продолжаем мечтать о чемпионате мира. Со мной всё хорошо, это всего лишь судорога в икре. Вперёд, Уругвай», — написал Суарес в своём «Твиттере».
После 15 туров сборная Уругвая занимает 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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