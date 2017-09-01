«Лестер» потребует объяснений от Мареза, который хотел покинуть клуб

«Лестер Сити» потребует объяснений от полузащитника Рияда Мареза, который предпринимал попытки покинуть команду в последний день летнего трансферного окна. Как сообщает Telegraph, в английском клубе потрясены решением федерации футбола Алжира, которая дала хавбеку разрешение покинуть расположение сборной, чтобы отправиться в Европу и 31 августа оформить переход в новую команду.
Накануне в СМИ сообщалось, что Марез приземлился в аэропорту Барселоны, однако каталонский клуб в итоге не сделал «Лестеру» предложений по алжирцу.
За «Лестер» Марез выступает с 2014 года. В составе английской команды он принял участие в 141 матче, забил 35 голов и сделал 27 голевых передач.
Полузащитник «Лестера» Марез приземлился в аэропорту Барселоны