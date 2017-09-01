«Ювентус» в январе вновь попробует приобрести Эмре Джана

«Ювентус» в январе будущего года вновь попытается приобрести полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. Как сообщает Corriere dello Sport, 23-летний футболист по-прежнему не собирается подписывать новое соглашение с «Ливерпулем».
Отмечается, что «Ювентус» может заплатить за хавбека всего € 10 млн, так как до окончания срока контракта Джана с английской командой остаётся всего один год.
Ранее в СМИ сообщалось, что Джан может перейти в «Ювентус» по окончании своего контракта с мерсисайдцами следующим летом уже в статусе свободного агента.
В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год