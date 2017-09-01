Ильин в сборной России продолжает тренироваться индивидуально

Полузащитник «Урала» и сборной России Владимир Ильин продолжает заниматься индивидуально в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. Всё остальные футболисты, которые есть в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, работают в общей группе.
Ильин принял участие в первой тренировке сборной России, но был вынужден завершить её спустя 40 минут. Врачи диагностировали у хавбека небольшие мышечные проблемы.
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября).
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Ильин: в сборной России всё гораздо быстрее, интенсивность выше, чем в клубе