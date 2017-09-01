Прошёл международный детско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg Cup — 2017

C 21 по 26 августа проходил международный детско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg Cup — 2017, организованный на трёх площадках, в числе которых лучшие стадионы Санкт-Петербурга: МСА «Петровский» и комплекс Nova Arena.
За всю историю турнира в нём приняли участие 488 футбольных команд. Возможно, самые старшие участники первых лет уже начали карьеру в профессиональных клубах. В этом году фестиваль собрал представителей 6 стран: России, Болгарии, Грузии, Литвы, Эстонии и Казахстана. Россию представляли футбольные школы из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Ярославля.
«За пять лет мы прошли трудный путь становления. В футбольном календаре сейчас сотни турниров как городских, так и частных. У каждого своя история и философия. Мы делаем турнир с целью популяризации футбола и с целью формирования имиджа российского футболиста и болельщика. Не все команды-участницы одного уровня подготовки, это сделано абсолютно сознательно, чтобы у петербургских ребят была возможность практики. Именно поэтому наш проект поддерживается руководством РФС, Федерацией футбола СПб и администрацией города вот уже пять лет», — сказала руководитель проекта Светлана Патрушева.
В Petersburg Cup приняли участие команды самого разного уровня. Такие команды, как «Динамо» (Москва) — U13, «Динамо» (Тбилиси) U13 и «Спартак» (Москва) — U12 являются одними из сильнейших как минимум в Восточной Европе, другие коллективы тянулись к их уровню и набирались опыта. Наибольшее представительство в турнире имела ДЮСШ «Звезда», которую представляли пять команд в разных возрастных группах. Эти команды трижды вошли в четвёрку лучших, «Звезде» дважды досталась бронза.