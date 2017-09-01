175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прошёл международный детско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg Cup — 2017

1 сентября 2017, пятница. 12:11 Футбол

C 21 по 26 августа проходил международный детско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg Cup — 2017, организованный на трёх площадках, в числе которых лучшие стадионы Санкт-Петербурга: МСА «Петровский» и комплекс Nova Arena.

За всю историю турнира в нём приняли участие 488 футбольных команд. Возможно, самые старшие участники первых лет уже начали карьеру в профессиональных клубах. В этом году фестиваль собрал представителей 6 стран: России, Болгарии, Грузии, Литвы, Эстонии и Казахстана. Россию представляли футбольные школы из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Ярославля.

«За пять лет мы прошли трудный путь становления. В футбольном календаре сейчас сотни турниров как городских, так и частных. У каждого своя история и философия. Мы делаем турнир с целью популяризации футбола и с целью формирования имиджа российского футболиста и болельщика. Не все команды-участницы одного уровня подготовки, это сделано абсолютно сознательно, чтобы у петербургских ребят была возможность практики. Именно поэтому наш проект поддерживается руководством РФС, Федерацией футбола СПб и администрацией города вот уже пять лет», — сказала руководитель проекта Светлана Патрушева.

В Petersburg Cup приняли участие команды самого разного уровня. Такие команды, как «Динамо» (Москва) — U13, «Динамо» (Тбилиси) U13 и «Спартак» (Москва) — U12 являются одними из сильнейших как минимум в Восточной Европе, другие коллективы тянулись к их уровню и набирались опыта. Наибольшее представительство в турнире имела ДЮСШ «Звезда», которую представляли пять команд в разных возрастных группах. Эти команды трижды вошли в четвёрку лучших, «Звезде» дважды досталась бронза.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
12:32 Роббен: шансы Нидерландов на поездку в Россию на ЧМ невысоки, но я верю в это
12:30 Хави: «Барселона» купила игроков, не соответствующих её философии игры
12:23 Зобнин провёл футбольный урок для учащихся московской гимназии
12:19 Кокорин – генеральный спонсор крупнейшего детского фестиваля
12:11 Прошёл международный детско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg Cup — 2017
11:58 Певица Зара стала послом чемпионата мира — 2018
11:48 Ильин в сборной России продолжает тренироваться индивидуально
11:46 Алькорта: у тех, кто никогда не играл в футбол, модно критиковать Бэйла
11:37 Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА
11:32 Дринкуотер: «Челси» — лучшее место для завоевания трофеев
11:26 Дзаппакоста: вчера был лучший день в моей жизни
11:24 Мирабелли: Обамейянг хотел перейти в «Милан»
11:05 «Ювентус» в январе вновь попробует приобрести Эмре Джана
10:58 Неймар: Коутиньо очень расстроен
10:55 «Барселона» отказалась продавать Гомеша в «Тоттенхэм»
10:42 Э. Азар: не знаю, сколько я буду стоить, возможно, € 300 млн
10:37 «Лестер» потребует объяснений от Мареза, который хотел покинуть клуб
10:36 Суарес избежал повреждения в матче с Аргентиной
10:21 Неймар купил пятиэтажный дом в пригороде Парижа
10:19 Дринкуотер и Дзаппакоста определились с номерами в «Челси»
10:00 Ярмоленко: поначалу всерьез не отнёсся к информации об интересе «Боруссии»
09:55 Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого
09:46 На игре Люксембург — Беларусь были скауты «Манчестер Сити» и «Шальке»
09:43 Клубы АПЛ побили рекорд общей суммы сделок в последний день трансферного окна
09:35 Лемар: я счастлив в «Монако» и хочу провести здесь хороший сезон
09:24 Налдо: Тедеско видел, что Хёведес часто получает травмы
09:23 Сампаоли: ничья с Уругваем оставила неприятный осадок
09:17 Футболисты «Урала» снова сели за парты
09:12 Тьяго Алькантара: давайте позволим Асенсио наслаждаться футболом
08:51 «Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» только по окончании сезона
08:37 Ж. Боатенг: надеюсь, смогу быть полезен «Баварии» к концу следующей недели
08:35 Экс-наставник «Эспаньола»: Асенсио вернёт испанскому футболу эру Хави и Иньесты
08:06 Наставник «Шальке-04»: своими словами не хотел обидеть Хёведеса
07:38 В «Баварии» считают, что Саншеш в будущем будет важен для команды
07:23 Хаби Алонсо: несомненно, «Реал» — образец для подражания для всех в мире
07:21 Бирхофф надеется, что в «Баварии» поймут ценность Мюллера
07:19 Роналду: долго искал возможности забить гол ударом «ножницами»
07:16 Табарес: впереди у Уругвая три соперника, которые не являются Аргентиной
06:37 Сампаоли: не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам
06:35 «Челси» и «Атлетико» 1 сентября продолжат переговоры по трансферу Косты
06:33 Эберт: чувствовал себя в «Спартаке» и в Испании отлично
05:46 Бразилия обыграла Эквадор благодаря голам Паулиньо и Коутиньо
05:23 Суарес и Месси провели акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030
04:51 Защитник «Челси» Томори стал 12-м новичком «Халл Сити» Слуцкого
04:38 «Лестер» ждёт ответа от FA и АПЛ о трансфере Адриена Силвы из «Спортинга»
Все новости RSS
Партнерский контент