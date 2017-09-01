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Кокорин – генеральный спонсор крупнейшего детского фестиваля

1 сентября 2017, пятница. 12:19 Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин выступит генеральным спонсором решающей стадии фестиваля ДФЛ «Большие звёзды светят малым». Финал международного фестиваля под эгидой РФС пройдёт с 8 по 15 сентября в трёх черноморских городах – Анапе, Витязево и Новороссийске. В нём примут участие 84 лучшие команды 63 отборочных турниров, которые провели для ребят на своей малой родине известные тренеры и футболисты.

«Не забывайте свои первые команды, первого тренера и своих друзей» – таков девиз нашего фестиваля. Здорово, что этой идеей проникаются всё новые и новые ведущие игроки российского футбола. В нынешнем году свои именные турниры впервые провели Игорь Акинфеев – в Москве, Игорь Смольников – в Каменске-Уральском, Роман Зобнин – в Тольятти, братья Миранчуки – в станице Раевская Краснодарского края, Владислав Игнатьев – в Набережных Челнах, Дмитрий Живоглядов – в Дубне, Александр Головин – в Ленинске-Кузнецком, Никита Медведев – в Ижевске…

Я верю в силу добра. Когда карьера Саши Кокорина попала в чёрную полосу, мы постарались морально его поддержать. Ребята писали ему письма с хорошими пожеланиями, искренне ободряли в видеообращениях, присылали фотографии со своих турниров. Уверен, такая энергетика, детская искренность передались Саше. Добрые дела не забываются. То, что Кокорин так здорово играет в нынешнем сезоне, их результат.

Фестиваль «Большие звёзды светят малым», как и другие турниры ДФЛ, проводится для самых маленьких. Можно сказать, мы открываем для ребят эту великую игру, поэтому стараемся, чтобы соревнования были яркими, запоминающимися на всю жизнь. Благодарим партнёров Российского футбольного союза, которые помогают это осуществить», — сказал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

Кокорин: первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин ДФЛ
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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