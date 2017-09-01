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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Роббен: шансы Нидерландов на поездку в Россию на ЧМ невысоки, но я верю в это

1 сентября 2017, пятница. 12:32 Футбол

Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен верит, что голландцы смогут пробиться на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России. Накануне Нидерланды уступили Франции (0:4).

«Наши шансы на поездку в Россию на чемпионат мира невысоки, но я верю в это. Если мы выиграем наши последние три игры, я убеждён, что мы получим путёвку в финальную часть», — цитирует Роббена Le Parisien.

После 7 сыгранных матчей сборная Нидерландов занимает 4-е место, в трёх очках от второй строчки, дающей право побороться за путёвку в финальную часть в стыковых матчах. В отборе на мировое первенство голландцам осталось сыграть с Болгарией (3 сентября), Беларусью (7 ноября) и Швецией (10 ноября).

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ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Франция
4 : 0
Нидерланды
1:0 – Гризманн – 14, 2:0 – Лемар – 73, 3:0 – Лемар – 88, 4:0 – Мбаппе – 90+1
Удаления: нет – Стротман, 61
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Нидерландов - Футбол Арьен Роббен ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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