Роббен: шансы Нидерландов на поездку в Россию на ЧМ невысоки, но я верю в это

Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен верит, что голландцы смогут пробиться на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России. Накануне Нидерланды уступили Франции (0:4).
«Наши шансы на поездку в Россию на чемпионат мира невысоки, но я верю в это. Если мы выиграем наши последние три игры, я убеждён, что мы получим путёвку в финальную часть», — цитирует Роббена Le Parisien.
После 7 сыгранных матчей сборная Нидерландов занимает 4-е место, в трёх очках от второй строчки, дающей право побороться за путёвку в финальную часть в стыковых матчах. В отборе на мировое первенство голландцам осталось сыграть с Болгарией (3 сентября), Беларусью (7 ноября) и Швецией (10 ноября).
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