Названы имена претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в августе

В английской Премьер-лиге назвали имена тренеров, претендующих на звание лучшего тренера лиги в августе. На награду номинированы – Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Давид Вагнер («Хаддерсфилд Таун») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).
В августе «Манчестер Юнайтед» провёл три матча, одержав победы в каждом из них и не пропустив ни разу. «Манчестер Сити» выиграл два из трёх противостояний, один раз сыграв вничью. Без поражений идёт новичок АПЛ «Хаддерсфилд», на счету которого две победы и ничья. При этом команда ни разу не пропустила. «Ливерпуль» дважды выиграл и один раз сыграл вничью. Такой же показатель у «Вест Бромвича».
Голосование завершится 4 сентября.
Таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате.