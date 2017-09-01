Суд из-за пиротехники запретил болельщику посещать стадионы в течение шести лет

Тушинский районный суд запретил 22-летнему болельщику, использовавшему пиротехнику на матче чемпионата России по футболу, посещать спортивные мероприятия в течение шести лет и назначил ему 14 суток административного ареста. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Постановлением Тушинского суда за совершение правонарушений мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть лет. При задержании у него нашли и изъяли шесть петард, два файера и одну заряженную ракетницу», — цитирует Волк агентство городских новостей «Москва».
Волк не уточнила фамилию правонарушителя и матч, после которого его задержали, но отметила, что мужчина «скрывал свое лицо, всячески маскировался».
В отношении задержанного составили административные материалы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Повторное нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).