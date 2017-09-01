Набиуллин: в сборной России чувствую себя новичком, давно не вызывали

Защитник «Рубина» и сборной России Эльмир Набиуллин в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо» рассказал, как чувствует себя в национальной сборной. Встреча с бело-голубыми состоится 3 сентября.
«В сборной, как и в клубе, наигрывают на позиции левого защитника. Мне комфортнее играть при схеме в пять игроков обороны. Поначалу было непросто привыкнуть, много новых ребят, не со всеми был знаком. Сейчас постепенно узнаем друг друга, привыкаем, так что все хорошо.
Рад, что вызвали в сборную. Все вместе усердно готовимся к игре. Чувствую себя новичком из-за того, что давно не вызывали. Надеюсь, в дальнейшем буду чаще попадать в состав сборной. Шансы на попадание в состав на чемпионат мира? Это уже решит тренерский штаб национальной команды. Все будет зависеть от вступлений в клубе», — передаёт слова Набиуллина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.