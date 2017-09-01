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Ан. Миранчук: Черчесов сразу же дал понять, что различает нас с братом

1 сентября 2017, пятница. 13:27 Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо» поделился впечатлениями от нахождения в национальной команде, а также рассказал, как главный тренер Станислав Черчесов различает его с братом Алексеем Миранчуком.

«Черчесов, думаю, нас никогда и не путал. Сразу же дал понять, что различает нас. В заблуждение его ввести не получится, да мы и не собирались. Пока. Черчесов обращается «Мира-Мира» к обоим. Стараемся понимать, к кому именно обращаются. Приняли эстафету у Березуцких? Подшучивать можно над этим. Не знаю, лидирую ли я по шуткам. Если бы пришёл брат, его шутки вам больше понравились бы, наверное.

Черчесов не разлучает на тренировках. А смысл? На поле же вместе нужно находиться, поэтому ищем контакт. Мы и в клубе всегда вместе. Ответил ли Алексей на моё «гад»? Да это шутки же. Рано говорить, чувствуем ли мы себя лидерами. Я только приехал. Работы много. Но приятно находиться здесь, и это придаёт уверенности. Подсказок от брата не было, я и сам всё понимаю», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

Черчесов вызвал в сборную 14 дебютантов. Кто все эти люди?
Станислав Черчесов пригласил столько дебютантов, что наберётся на целый состав для «товарняка» с «Динамо».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Локомотив Антон Миранчук
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1 сентября 2017, пятница
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