«Спартак» начал подготовку к матчу с «Рубином»

После игры со «СКА-Хабаровск» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал команде четыре выходных. 1 сентября спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к матчу с «Рубином», который состоится 9 сентября на «Открытие Арене» и стартует в 19:00 мск.
В отсутствие игроков сборных в утренней тренировки приняли участие 12 человек. Вратарь Артём Ребров, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.
Полузащитник Роман Зобнин работает по индивидуальной программе в сборной России под присмотром физиотерапевта Серхио Габриэля де Сан Мартина. Защитник Сердар Таски и полузащитник Артём Тимофеев проходят курс лечения, сообщает пресс-служба красно-белых.
Вратарь Александр Максименко, защитники Георгий Тигиев, Константин Щербаков, полузащитник Артём Самсонов и нападающий Денис Давыдов командированы в «Спартак-2» для участия во встрече с «Лучом-Энергией», которая пройдет 2 сентября в Сокольниках.