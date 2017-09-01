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Два игрока «Крыльев Советов» продолжат карьеру в Португалии

1 сентября 2017, пятница. 13:47 Футбол

Два игрока «Крыльев Советов» голкипер Богдан Овсянников и нападающий Егор Голенков продолжат карьеру в Португалии. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, достигнута предварительная договоренность между клубами «Крылья Советов» и «Униао Лейриа».

В ближайшее время оба футболиста должны присоединиться к португальскому клубу. В «Униао Лейрии» представители самарского клуба будут играть на правах аренды.

Вчера, в последний день трансферного окна, Овсянников был отзаявлен из списка команды «Крылья Советов — 2». При этом у Голенкова и Овсянникова остаются действующие контракты с самарским клубом.

Егор Голенков выступал за молодёжный состав с 2015 года. Богдан Овсянников стал игроком молодёжной команды «Крыльев» в прошлом сезоне, а в текущем сезоне провёл два матча за «Крылья Советов — 2».

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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1 сентября 2017, пятница
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