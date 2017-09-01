Два игрока «Крыльев Советов» продолжат карьеру в Португалии

Два игрока «Крыльев Советов» голкипер Богдан Овсянников и нападающий Егор Голенков продолжат карьеру в Португалии. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, достигнута предварительная договоренность между клубами «Крылья Советов» и «Униао Лейриа».
В ближайшее время оба футболиста должны присоединиться к португальскому клубу. В «Униао Лейрии» представители самарского клуба будут играть на правах аренды.
Вчера, в последний день трансферного окна, Овсянников был отзаявлен из списка команды «Крылья Советов — 2». При этом у Голенкова и Овсянникова остаются действующие контракты с самарским клубом.
Егор Голенков выступал за молодёжный состав с 2015 года. Богдан Овсянников стал игроком молодёжной команды «Крыльев» в прошлом сезоне, а в текущем сезоне провёл два матча за «Крылья Советов — 2».