Миранда покинул расположение сборной Бразилии

Защитник «Интера» и сборной Бразилии Жоао Миранда покинул расположение национальной команды. Накануне бразильцы в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года обыграли Эквадор (2:0), а Миранда был заменён в перерыве. Врачи диагностировали у 32-летнего футболиста травму головы.
«Миранда не терял сознание, но он ничего не помнил. Он не знал, какой счёт, и не помнил некоторые моменты матча. В такой ситуации рисковать нельзя», — цитирует врача сборной Родриго Ласмара Football Italia.
Миранда вернётся в расположение «Интера», где пройдёт углублённое обследование. Таким образом, защитник не поможет сборной Бразилии в матче с Колумбией (5 сентября).
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