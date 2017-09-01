Болельщики «Зенита» признали Кокорина лучшим игроком в августе

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали лучшим футболистом заключительного летнего месяца Александра Кокорина. Форвард провел в августе восемь матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
Второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунёв, третье — Леандро Паредес, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Кокорин получил приз во второй раз подряд. В общей сложности нападающий провёл за «Зенит» 64 матча, забил 22 мяча и сделал 9 результативных передач.
Кокорин: первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться