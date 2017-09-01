«Бетис» объявил об уходе Зозули

Украинский нападающий Роман Зозуля покинул «Бетис». Об этом говорится на сайте севильского клуба. Ранее сообщалось, что «Бетис» может расторгнуть контракт с 27-летним футболистом.
«Зозуля покидает команду. Клуб выражает ему благодарность и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в заявлении.
Роман Зозуля перешёл в «Бетис» в июле 2016 года из «Днепра» на правах свободного агента. Контракт с севильцами действовал до лета 2019 года. В футболке испанского клуба украинец провел 6 матчей.
«Бетис» может расторгнуть контракт с Зозулей до закрытия трансферного окна