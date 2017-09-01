Семак: «Уфе» надо собирать полный стадион, но пока не получается

Главный тренер «Уфы» Серей Семак рассказал, как часто он посещает хоккейные матчи уфимской команды «Салават Юлаев».
«Есть свободное время – мы с удовольствием с ребятами пришли посмотреть матч, поддержать «Салават». Не так часто, не всегда получается приходить из-за расписания. Но когда есть время, приходим с удовольствием.
В последнее время на матчи «Уфы» ходит больше зрителей, чем на матчи «Салавата»? У нас стадион больше по вместимости. Надо собирать полный стадион, но пока не получается. Но я за то, чтобы зрители везде ходили и на хоккей, и на футбол. Чем больше, тем лучше,» – цитирует Семака «Бизнес online».
Семак: первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо, ещё и качество поля плохое