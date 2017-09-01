Рамос: не думаю, что чемпионат мира в России станет последним для меня

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией, отметив, что мировое первенство в России не станет для него последним.
«Это будет важный матч. У Италии хороший подбор игроков. Но мы играем дома и надеемся на максимальную поддержку наших болельщиков.
Будет ли ЧМ в России последним для меня? Не думаю, что это так. Я живу каждым днём. Пока я могу играть, я буду делать это. Асенсио? Это тихий и трудолюбивый парень с большим будущим», — сказал Рамос на пресс-конференции.
Матч Испания – Италия состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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