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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Рамос: не думаю, что чемпионат мира в России станет последним для меня

1 сентября 2017, пятница. 14:36 Футбол

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией, отметив, что мировое первенство в России не станет для него последним.

«Это будет важный матч. У Италии хороший подбор игроков. Но мы играем дома и надеемся на максимальную поддержку наших болельщиков.

Будет ли ЧМ в России последним для меня? Не думаю, что это так. Я живу каждым днём. Пока я могу играть, я буду делать это. Асенсио? Это тихий и трудолюбивый парень с большим будущим», — сказал Рамос на пресс-конференции.

Матч Испания – Италия состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.

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Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Серхио Рамос ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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