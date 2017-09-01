Коноплянка: на самом деле я не верил, что Ярмоленко перейдёт в «Боруссию»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал переход своего соотечественника нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».
«Узнал о том, что Андрей Ярмоленко будет выступать за «Боруссию», когда мы вылетали из Варшавы. Тогда прочитали эту новость в Интернете. За день же Андрей сказал, что он там находится и будет подписывать контракт, если пройдёт медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация.
Первые мысли что-то типа: «Неужели это случится?» На самом деле я в это не верил. Даже не знаю, захотят ли вообще фанаты, чтобы мы вместе летали. Там будет очень серьёзная борьба.
Конечно, настроен помогать! Там же у нас вообще все рядышком. Я в Дюссельдорфе живу – это где-то максимум 60 километров. Правда, ему не разрешают жить от Дортмунда дальше, чем 30 километров. Конечно, будем видеться! Тем более у него – двое детей, у меня – двое детей. Так будет интересней.
Надо выучить язык, тогда будет коммуникация с футболистами и тренерами. В таком случае всё будет получаться, поскольку играть в футбол он умеет», – цитирует Коноплянку Footboom.