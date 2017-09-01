Начался сбор подписей для выдвижения вотума недоверия руководству «Барселоны»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Аугусти Бенедито хочет выдвинуть вотум недоверия действующему руководству во главе с Жозепом Бартомеу. Бенедито считает, что в стане каталонского клуба в настоящее время существует управленческий кризис.
Для того чтобы выдвинуть вотум недоверия, нужно собрать 16 тыс. подписей. Бенедито планирует сделать это по итогам домашних матчей сине-гранатовых с «Эспаньолом», «Ювентусом» и «Эйбаром».
«Бартомеу нужно уйти в отставку. Он не контролирует ситуацию, в «Барселоне» серьёзный управленческий кризис. Считаю, что не меньше 40 тыс. членов клуба готовы поддержать нас», – цитирует Marca Бенедито.