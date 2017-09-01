Беременная жена Гарая опубликовала пикантное фото

Тамара Горро, супруга защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, опубликовала в социальной сети «Твиттер» пикантное фото, сопровождающее сообщением, из которого ясно, что она находится в настоящее время на 22-й неделе беременности.
Недавно Гарай приступил к тренировкам в общей группе, а ранее 30-летний футболист, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Ювентус», был выведен из состава из-за возможного ухода. «Валенсия» просила за аргентинца € 20 млн, но переход не состоялся.
Позже в «Валенсии» исключили возможный уход Гарая. Главный тренер Марселино Тораль лично потребовал от руководства не продавать аргентинца, которого считает ключевым игроком.
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Гарай приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии»