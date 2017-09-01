Гасилин может принять участие в матче с ЦСКА

Футболисты «Амкара» после четырёхдневных выходных накануне провели первую тренировку. В связи с отсутствием «сборников» состав пермяков был усечённый. В занятии общей группы участвовал новобранец «Амкара» Драго Милович, а также к тренировке основы штаб привлёк только-только перешедшего в пермский клуб вратаря Егора Седова.
По индивидуальной программе занимались Фегор Огуде и Алексей Гасилин, сообщает пресс-служба пермяков. Если Гасилина врачи обещают поставить в строй к ближайшей домашней игре с ЦСКА (8 сентября), то сроки восстановления Огуде после операции точно не называют.
Гаджиев: Гасилину должно хватить недели на восстановление