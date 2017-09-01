Эдер: думаю, скоро снова надену белую перчатку, с которой праздную голы

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер рассказал, почему, выступая во Франции во время празднования гола, надевал белую перчатку, выразив надежду, что в скором времени будет надевать её и в России.
«Белая перчатка — это в какой-то степени ответ критикам. А вообще отвечаю критикам своей работой. Идею такого празднования голов мне никто не подсказывал. Сам к этому пришёл. Начал использовать в прошлом году в «Лилле». Думаю, скоро снова надену. По ходу матча прячу перчатку под щитком. Вполне удобно. Пока проблем с судьями и тренерами не было – никто не против. Карточек за это никогда не получал», — сказал форвард в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Видео, на котором Эдер надевает перчатку, можно посмотреть в YouTube.