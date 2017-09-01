Защитник «Рубина» С. Санчес интересен «Эспаньолу»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес интересен «Эспаньолу». Руководство испанского клуба надеется заполучить 31-летнего футболиста до закрытия трансферного окна. Об этом рассказал спортивный директор «Эспаньола» Хорди Лардин. В Испании трансферное окно закрывается 1 сентября.
«Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он находится в списке футболистов, которые могут усилить нашу команду», — цитирует Лардина AS.
Контракт Серхио Санчеса с «Рубином» действует до лета 2018 года. В казанской команде испанец играет с июля прошлого года, куда перешёл из «Панатинаикоса».
С. Санчес: я из Испании, но такая погода в Казани слишком жаркая даже для меня