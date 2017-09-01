Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали полузащитника Поля Погба лучшим игроком команды в августе. За кандидатуру французского футболиста в социальных сетях проголосовали более 160 тысяч человек, информирует пресс-служба «МЮ».
В трёх августовских матчах в английской Премьер-лиге Погба отметился двумя голами (в ворота «Вест Хэм Юнайтед» и «Суонси Сити») и одной голевой передачей (в матче с «Суонси»). По итогам голосования 24-летний хавбек опередил новичка «МЮ» Неманью Матича и защитника Фила Джонса.
УЕФА признал Погба лучшим игроком Лиги Европы сезона-2016/17