Эдер: я остался тем же человеком после гола в финале Евро-2016

Новичок «Локомотива», нападающий Эдер рассказал о своём голе в финале чемпионата Европы-2016 с командой Франции.
После неудачного периода в «Суонси Сити», где форвард в 2015-2016 годах не забил ни одного мяча, Эдер подвергался на родине критике, а после финала возникло движение #DesculpaEder (#ПростиЭдер), в рамках которого тысячи португальцев извинялись за нелестные отзывы.
«Я остался тем же человеком после гола. Просто ко мне стало больше внимания болельщиков и журналистов, что естественно. Гол помог мне вернуться на прежний уровень. Что касается движения португальских болельщиков #ПростиЭдер после того гола, то там не нужно было извиняться. Важно только то, чего мы добились. Мы все стали счастливы после Евро-2016, это главное. Просить прощения не стоит. Я умею отключаться от критики, чтобы концентрироваться на игре», — сказал форвард в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Видео гола Эдера в финале ЧЕ-2016 можно посмотреть в YouTube.