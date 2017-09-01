Агент: Смолову и другим российским игрокам стоило бы попробовать себя в Европе

Агент Иван Бакулин подвёл итоги летнего трансферного окна в РФПЛ, а также выразил мнение, что нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову и другим российским футболистам стоит попробовать себя в европейских клубах.
«Меня больше удивили не переходы, потому что громких трансферов не было, а внутренние резервы. Например, заиграл Кокорин. Хорошо, что «Локомотив» сохранил Алексея Миранчука.
Всем бы стоило попробовать себя в Европе, но когда проводишь параллели — там всё по-другому. Хотелось бы, чтобы Смолов уехал. В России мы переходим из одного клуба РФПЛ в другой, а там можно переехать из Германии в Англию, из Англии – в Испанию.
Что касается аргентинцев в «Зените», то им сейчас даже проще, потому что их там целая группа, они дружат, общаются и поддерживают друг друга. Когда приезжаешь один в другую страну, на другой континент, то на адаптацию требуется время.
Когда в команде собраны такие опытные футболисты, как в ЦСКА, она конечно протянет игру на несколько фронтов. Если бы была свежая кровь, было бы легче даже в психологическом плане. Но ЦСКА привлекает молодёжь, и, как показывает практика, это не так уж и плохо», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.