Рюдигер: если взглянуть на турнирную таблицу, то у «Челси» всё хорошо

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мыслями о стартовых матчах команды в новом сезоне АПЛ. Синие проиграли в первом туре «Бёрнли» (2:3), но затем победили «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Эвертон» (2:0).
«Поскольку в первом туре мы пропустили на своём поле три гола, мы были, разумеется, недовольны. Мы сыграли лучше с «Тоттенхэмом», и нам не повезло с автоголом Миши Батшуайи, но он взял ответственность на себя и в матче с «Эвертоном» мы сыграли на ноль. И все были довольны. Мы набрали три очка, и это очень важно.
Если взглянуть на турнирную таблицу, теперь всё хорошо. Обидно, что мы проиграли первый матч, но сейчас мы хорошо справились и выиграли две последние встречи. Мы должны продолжать в том же духе после перерыва на матчи сборных, потому что провели по-настоящему хороший матч с «Эвертоном», — цитирует Рюдигера пресс-служба «Челси».
После трёх туров «Челси» (6 очков) находится на шестом месте в таблице Премьер-лиги.