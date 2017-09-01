«Барселона»: у Бенедито есть 14 дней для сбора 16 570 подписей

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала заявление в ответ на информацию о том, что бывший кандидат в президенты клуба Агусти Бенедито намерен собрать подписи, чтобы выдвинуть вотум недоверия действующему руководству во главе с Хосепом Бартомеу.
В «Барселоне» привели выдержку из устава команды, согласно которой для выдвижения вотума недоверия руководству нужны подписи 15% членов каталонского клуба. На данный момент право голоса имеют 110 648 болельщиков «Барселоны», поэтому Бенедито надо собрать 16 570 подписей в течение 14 дней, начиная со 2 сентября, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Ситуацию в «Барселоне» прокомментировал вице-президент клуба Хорди Кардонер.
«Сейчас не самое подходящее время для подобных вещей. Мы считаем, что такие события больше подходят к концу сезона, когда можно провести оценку спортивной и управленческой работы. Я рад сказать, что члены клуба, которые являются владельцами этой организации, могут влиять на ситуацию», — сказал Кардонер.