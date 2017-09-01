Луан может перейти в «Валенсию» за € 10 млн

Нападающий «Гремио» Луан может продолжить карьеру в «Валенсии». Испанский клуб ведёт с южноамериканцами переговоры о переходе 24-летнего футболиста. Сумма трансфера может составить € 10 млн, пишет Marca со ссылкой на GloboEsporte.
Напомним, ранее этим летом Луан отказался перейти в московский «Спартак», приняв решение со временем продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Сообщалось, что бразилец намерен остаться в «Гремио» по меньшей мере до зимнего трансферного окна, которое откроется в Европе в январе.
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