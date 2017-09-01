Фернандо Алонсо станет почётным членом «Реала»

Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо, давний поклонник «Реала», станет почётным членом футбольного клуба, сообщает официальный сайт мадридской команды.
Соответствующая церемония присуждения Алонсо звания почётного члена клуба пройдёт в понедельник, 4 сентября, в президентской ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором «Реал» проводит домашние матчи. На встрече будет присутствовать президент мадридского клуба Флорентино Перес и сам 36-летний автогонщик команды «Макларен».
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