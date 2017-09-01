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Шевченко: матч Украины с Турцией — это не игра Шевченко против Луческу

1 сентября 2017, пятница. 18:17 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2 сентября), которую возглавляет экс-наставник «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу.

«Это не будет игра Шевченко против Луческу. Это будет игра против Турции. Мы их уважаем, как и великого тренера, который долго проработал в Украине и много сделал. В первую очередь он всё сделал для своего клуба — «Шахтёра».

Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков. Она, как и мы, ведёт борьбу за путёвку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.

Я не разделяю две сборные Турции. Сложно сказать, как турки будут играть. Но мы будем исходить из своего плана на игру. У нас будет небольшое преимущество, ведь чемпионат Украины проходит давно, а чемпионат Турции стартовал недавно.

Единственные различия в командах — в игроках, которые сейчас приглашены. Фатих Терим делал ставку на одних игроков, а Луческу пригласил нескольких футболистов, которые давно не вызывались. То есть он будет делать ставку на опыт», — цитирует Шевченко Sport Arena.

Шевченко: желаю Луческу удачи, но не в матче со сборной Украины
Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко Мирча Луческу
Новости. Чемпионат мира 2018
1 сентября 2017, пятница
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